İtalyan devinden Alisson Becker hamlesi!

İtalyan devinden Alisson Becker hamlesi!

9.04.2026 21:13:00
İtalyan devinden Alisson Becker hamlesi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalya Serie A devi Juventus, kaleci transferi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ekibi, Liverpool forması giyen Alisson Becker'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde Michele Di Gregorio ile yollarını ayırmayı planladığı ve kaleyi güçlü bir isimle doldurmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde, Juventus'un 33 yaşındaki kalecinin çevresiyle temas kurduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Daha önce Roma forması da giyen Alisson'un, yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

25 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan Brezilyalı file bekçisi, kalesinde 30 gol gördü. Alisson'un Liverpool ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

