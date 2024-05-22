İtalyan devine haciz şoku: Kulübün sahibi değişti!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:46

Güncelleme: 22.05.2024 - 13:51

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kredi borcu nedeniyle el değiştirdi ve ABD'li fon şirketi Oaktree'nin kontrolüne geçti.

BORCU ÖDEYEMEDİLER

Oaktree Capital, Inter'in sahibi olan Suning Group'un 368 milyon Euro'luk kredisini ödeyememesi sonrası kulübe el koydu ve kulübün kontrolünü ele geçirdi.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Yeni yönetimin gelmesi sonrası Inter'de nasıl aksiyonlar alınacağı bilinmiyor. Oaktree'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek kulübe yatırım yapmama ve küçülmeye gitme ihtimali nedeniyle Inter taraftarları büyük endişe yaşıyor.