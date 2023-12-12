İtalyan efsane futbola veda etti!
İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsane ismi Giorgio Chiellini futbolu bıraktığını açıkladı.
Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Giorgio Chiellini, 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
'HAYATIMIN EN GÜZEL YOLCULUĞUYDUN'
Instagram hesabından yaptığı açıklamada futbola ithafen Chiellini, "Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni hikayeye başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Altyapısından yetiştiği Juventus'ta sayısız başarıya imza atan savunma oyuncusu, son olarak MLS ekiplerinden LAFC forması giymişti.
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