Pogba'ya bir şok da Juventus'tan!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, doping testi pozitif çıkan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba için kulübü Juventus, son kararını verdi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus, Pogba'nın futboldan men edilmesi kesinleşirse sözleşmesini feshedecek.
Juventus ile davalık olmak istemeyen Paul Pogba'nın ise karşılıklı rıza ile sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu ifade edildi. Anlaşma sağlanamaması durumunda İtalyan ekip, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı sonlandıracak.
FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRILDI
Dopingle Mücadele Savcılığı, Fransız orta saha için yasaklı madde suçundan 4 yıl men cezası talebinde bulunmuştu. 30 yaşındaki Pogba, doping testinin pozitif çıkmasıyla birlikte son kararın verileceği tarihe kadar futbol müsabakalarından uzaklaştırıldı.
POGBA'DAN SAVUNMA
Kendisi için istenen büyük cezaya rağmen Pogba, testosteron hormonunu bilinçli bir şekilde ve kötü niyetle kullanmadığı konusunda kurulu ikna etmek için hazırlıklara başlamış durumda.
Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmişti. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
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