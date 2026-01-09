Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip!

9.01.2026 14:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satış listesine koyduğu Youssef En-Nesyri'nin, Nottingham Forest'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Youssef En-Nesyri için yeni transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Faslı golcüye Premier Lig'den talip çıktığı belirtildi.

The Athletic'in haberine göre En-Nesyri'ye Nottingham Forest'ın ilgisi var. Forvet arayışında olan İngiliz ekibinin listesinde Faslı golcünün de bulunduğu belirtildi. Nottingham Forest'ın En-Nesyri için somut bir adım atmayacağı merak konusu.

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #nottingham forest #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Fenerbahçeli taraftarlardan Youssef En-Nesyri'ye tepki!
Fenerbahçeli taraftarlardan Youssef En-Nesyri'ye tepki! Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oyundan çıkan Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri tepki gördü.
Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu: Fas'tan Youssef En-Nesyri kararı!
Afrika Uluslar Kupası kadrosu belli oldu: Fas'tan Youssef En-Nesyri kararı! Fas Milli Futbol Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak aday kadrosunu açıkladı.
En-Nesyri için rekor bonservis bedeli! 'Fenerbahçe için önemli bir kar elde etme fırsatı'
En-Nesyri için rekor bonservis bedeli! 'Fenerbahçe için önemli bir kar elde etme fırsatı' Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan En-Nesyri'ye, Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu ve Faslı oyuncunun rekor bir bonservis ile transfer olabileceği iddia edildi.