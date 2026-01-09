Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip!

Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Youssef En-Nesyri için yeni transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Faslı golcüye Premier Lig'den talip çıktığı belirtildi.

The Athletic'in haberine göre En-Nesyri'ye Nottingham Forest'ın ilgisi var. Forvet arayışında olan İngiliz ekibinin listesinde Faslı golcünün de bulunduğu belirtildi. Nottingham Forest'ın En-Nesyri için somut bir adım atmayacağı merak konusu.

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.