Premier Lig ekiplerinin radarındaydı... Nesyri transferine İtalyan devi de dahil oldu!

Fenerbahçe, geçen sezon Sevilla'dan transfer edilen Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli yıldızı ile Nottingham Forest ve Everton ilgileniyor. Ancak İtalya'dan Faslı futbolcu için resmi teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre İtalyan devi Napoli, En Nesyri'yi transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli santrfor sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maçta süre aldı ve 8 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.