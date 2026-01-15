Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig ekiplerinin radarındaydı... Nesyri transferine İtalyan devi de dahil oldu!

15.01.2026 10:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı En Nesyri için Premier Lig kulüpleri yarışırken, İtalyan devi Napoli'den de Faslı oyuncu için resmi teklif geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe, geçen sezon Sevilla'dan transfer edilen Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli yıldızı ile Nottingham Forest ve Everton ilgileniyor. Ancak İtalya'dan Faslı futbolcu için resmi teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre İtalyan devi Napoli, En Nesyri'yi transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli santrfor sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maçta süre aldı ve 8 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

