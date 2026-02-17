İtalyan gazeteci dev eşleşmeyi Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Galatasaray artık bambaşka bir seviyede'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak. Tuttomercatoweb muhabiri Yvonne Alessandro, RAMS Park'ta oynanacak ilk maç öncesinde Cumhuriyet'e konuştu.

'SNEIJDER’İN ATTIĞI GOLÜN HATIRALARI YENİDEN CANLANDI'

Galatasaray eşleşmesi Juventus cephesinde nasıl karşılandı?

"Zorlu bir kura. İtalyan basını için 2013 yılında karda oynanan maçın hayaletleri ve Sneijder’in attığı golün hatıraları anında yeniden canlandı. Dahası, Galatasaray’ın stadyumu tam bir 'cehennem' olarak biliniyor; taraftarlar inanılmaz derecede tutkulu ve bu atmosferle başa çıkmak Juventus için oldukça güç olacaktır."

2013 yılında Galatasaray, Juventus karşısında tarihi bir zafer elde etmişti. Sizce geçmişteki o yenilgi, bugünkü eşleşmenin atmosferini nasıl etkiliyor?

"O dönemki Juventus’un sembol figürleri (kaledeki Buffon'dan 'BBC' savunma hattına (Barzagli-Bonucci-Chiellini) kadar) artık yok; bu yüzden tamamen skora ve turu geçmeye odaklanacaktır. Zaten karşımızda, o zamanki Conte’ye kıyasla çok daha esnek bir teknik adama sahip, tamamen farklı bir takım var. Yine de Juventus'un kendi dayanak noktaları mevcut: Savunmada Bremer, orta sahanın kaptanı ve oyun kurucusu rolüne iyice ısınan Locatelli, hücum bölgesinde ne yapacağı kestirilemeyen bir tehdit olan McKennie ve ön tarafa sihir serpiştiren Kenan Yıldız..."

'JUVENTUS HÂLÂ GELİŞİM SÜRECİNDE'

Teknik direktör değişikliği sonrası Juventus'un yükselen performansı Galatasaray eşleşmesi için nasıl bir ipucu veriyor?

"Kuşkusuz, Monaco performansı oldukça hayal kırıklığı yaratmıştı ve ligdeki Inter ya da Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica maçlarında izlediğimiz Juventus’un çok uzağındaydı. Takım hâlâ gelişim sürecinde; iniş çıkışlar yaşanıyor ancak bu dönüşümün asıl mimarı Spalletti. Takım yavaş yavaş onun istediği şekli almaya başlıyor. Sağ kanatta Holm’ün eksikliği kesinlikle hissediliyor; zira onun varlığı, Inter derbisindeki yüksek gerilimin ardından Kalulu’nun dinlenmesine olanak sağlayabilirdi."

'45 DAKİKADAN FAZLA BİR SÜRE 11'E 10 OYNAMAK HER TAKIM İÇİN ZORDUR'

Juventus, önceki gün Derby d’Italia’da 10 kişi kalmasına rağmen Inter’e son dakika golüyle mağlup oldu. Bu zorlu karşılaşmanın Galatasaray eşleşmesi öncesinde Juventus’a fiziksel ve mental açıdan nasıl bir etkisi olur?

"Juventus, Inter derbisi nedeniyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmiş olabilir; zira 45 dakikadan fazla bir süre 11'e 10 oynamak her takım için yıpratıcı bir sınavdır. Özellikle de San Siro’da... Ancak günümüz İtalyan ligindeki belirsizlik ve öngörülemezlik, siyah-beyazlıları Şampiyonlar Ligi play-off'larında ne pahasına olursa olsun ilerlemeye mecbur bırakıyor. Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak onlar için hayati önem taşıyor. Inter-Juventus maçındaki hakem kararlarıyla ilgili söylentilerin oyuncuların dikkatini ne derece dağıttığını ise hep birlikte göreceğiz."

'GALATASARAY ARTIK BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE'

Juventus açısından bakıldığında, Galatasaray kadrosunda en çok dikkat çeken oyuncular kimler?

"Galatasaray artık bambaşka bir seviyede. Özellikle bu yaz kadrolarını ciddi şekilde güçlendirdiler ve Avrupa'nın dikkatini çektiler. İlk aklıma gelenler, Serie A'dan eski tanıdıklarımız Icardi ve Osimhen... Ayrıca daha önce Napoli ve PSV formalarıyla Juventus’a karşı oynayan ve şimdi bu rekabeti Galatasaray formasıyla tazeleyen Noa Lang var. Bir de Sane faktörü var ki; onun doğuştan gelen bire birdeki yeteneği, Juventus savunmasının dengesini ciddi şekilde bozabilir."

'LUCIANO SPALLETTI, OSIMHEN’I ÇOK İYİ TANIYOR'

Galatasaray’da Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi Juventus’a karşı birçok maça çıkmış önemli isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılıların gol yollarındaki bu etkili oyuncuları Juventus savunmasına ne gibi zorluklar çıkarabilir?

"Burada, ceza sahası içinde tam birer 'avcı' olan iki isimden bahsediyoruz. Eğer oynarsa Kalulu veya Kelly için ciddi sorunlar yaratabilirler. Bu iki savunmacı, hem Icardi ve Osimhen’e karşı verilecek fiziksel mücadelede hem de Nijeryalı golcünün savunma arkası koşularında zorlanabilir. Ancak burada bir parantez açmak lazım; Luciano Spalletti, Osimhen’i çok iyi tanıyor. O, Spalletti’nin Napoli’deki gözdesi ve en has öğrencisiydi..."

'KENAN YILDIZ JUVENTUS’UN EN İYİ OYUNCUSU'

Sizce maçın kaderini kim değiştirebilir?

"Hiç şüphe yok ki: Kenan Yıldız. O, kesinlikle Juventus’un en iyi oyuncusu; aynı zamanda en öngörülemeyen ve en geniş çözüm yelpazesine sahip ismi. Gerektiğinde tek başına sorumluluk almaktan veya rakiplerinin üzerine gitmekten asla çekinmiyor; aksine, sırtındaki 10 numaralı formanın ağırlığı onu bu konuda daha da güçlendirmiş durumda. Kenan’ın dışında, son dönemde Juventus’un tartışmasız en formda ismi olan McKennie’yi de belirtmem gerekir. O, ceza sahası içindeki gerçek tehdit."

Kenan Yıldız, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giyecek. Kenan Yıldız’dan nasıl bir performans bekliyorsunuz?

"Daha önce de belirttiğim gibi, maça damgasını vurmak için gereken her şeye sahip. Elbette sergileyeceği performans, takım arkadaşlarının vereceği desteğe de bağlı olacaktır. Jonathan David genellikle ceza sahası içinde çok yalnız kalıyor; bu da hem Kenan Yıldız hem de takımın geri kalanıyla olan oyun içi diyaloğunu koparıyor. Bu kopukluk, Juventus’un oyun kurulumunda ciddi bir sorun teşkil edebilir."