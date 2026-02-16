Luciano Spalletti'den Galatasaray açıklaması: Mauro Icardi ve Victor Osimhen sözleri!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye değinen Spalletti, "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur" dedi.

"MAÇA BİR KORKUYLA ÇIKAMAYIZ"

Galatasaray'a karşı oynayacakları plan hakkında konuşan başarılı teknik direktör, "Biz, Galatasaray'ın bütün oyun seçimlerine hazır olmalıyız. Bu seçimler karışıklık ve kaos yaratacak. Bu da onların avantajı olacak ama biz de kendi maçımızı oynamak durumundayız. Maça bir korkuyla çıkamayız. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Maçı, sizin yarı sahanızda sürdürmek istiyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'U BİLİYORUZ"

Kazanmak için oynayacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Daha önceki maçları izledik. Okan Buruk'un nasıl iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli ama biz buraya bu maçı oynamaya geldik. Bu rakipler karşı karşıya kaldığımız için mutluyuz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu stadyumun ışıkları, nasıl bir yüzün olduğunu ortaya çıkarıyor. Biz maçımızı kazanmak üzerine oynayacağız" sözlerini sarf etti.

Juventus oyuncusu Weston McKennie ise, "Kenan Yıldız, Galatasaray'ın atmosferinden bahsetti ama ben de yıllar önce burada oynadım. Daha önce oynanan maçların skorları üstümüzde baskı yaratmıyor. Biz Galatasaray'a karşı bu takımla oynamadık. Kazanmak istiyoruz" dedi.