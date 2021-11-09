İtalyan gazeteci Di Marzio: Fenerbahçe Farioli ile görüştü
İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti.
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 20 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Galatasaray maçını da kaybederse takımdan gönderileceği iddia edilirken, yeni teknik direktör ihtimalleri de ortaya çıkmaya başladı.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti.
Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki çalıştırıcıya odaklandığını belirten İtalyan gazeteci, kontratında mevcut sezonda takım değiştirmesine izin verecek bir madde bulunan Farioli’nin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’ye geçebileceğini söyledi.
"BİZE BİR TEKLİF GELMEDİ"
Radyo Gol'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Farioli'nin Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına yönelik, "Bize bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.
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