İtalyan medyası Nicolo Zaniolo'yu yere göğe sığdıramadı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:01

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:01

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'nun iki ve Icardi'nin bir golüyle ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'da Zaniolo sahanın yıldızı olurken İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı.

GOL PERDESİNİ AÇTI

Dev derbinin 28'inci dakikasında Fernando Muslera'nın uzun pasında Fenerbahçe savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Nicolo Zaniolo hareketlendi. Nicolo Zaniolo rakiplerinden daha hızlı davrandı ve bir anda İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kaldı. Nicolo Zaniolo'nun sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

KIRMIZI KARTI ALDIRDI

Heyecan dolu karşılaşmanın 61'inci dakikasında Mauro Icardi'nin orta alandan sağ kanada kaldırdığı topa Nicolo Zaniolo hareketlendi. Fenerbahçe'de Luan Peres ceza sahasına girmek üzere olan rakibini faulle durdurdu. Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen, Luan Peres'e kırmızı kartını gösterdi.

MUHTEŞEM GOL

Dev mücadelenin 79'uncu dakikasında Galatasaray'ın sağ kanattan geliştridği atakta Nicolo Zaniolo rakiplerinden teker teker sıyrıldı. İtalyan futbolcu bir anda kaleyi cepheden gördü ve sol ayağıyla sert bir şut çekti. Nicolo Zaniolo'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Tecrübeli futbolcu takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Nicolo Zaniolo maçın 87'nci dakikasında alkışlarla kenara geldi. Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla resmi maçlarda attığı gollerin tamamının iç sahada olması dikkat çekti.

"ŞOV YAPTI! FENERBAHÇE NAKAVT"

Fenerbahçe maçında 2 golle yıldızlaşan Nicolo Zaniolo'ya ülkesi İtalya'dan övgüler yağdı.

La Gazzetta dello Sport, "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu: Fenerbahçe nakavt oldu, Icardi de gol attı" başlığını kullandı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Nicolo Zaniolo'nun çığlığı. Eski Romalı Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Mauro Icardi de gol attı ve Ankaragücü'ne karşı belirleyici olmasının ardından ligde 22 gol olmak üzere toplam 24 gol atarak sezonu tamamladı. Zaniolo, çok sıkıntılı bir sezonun ardından iki hafta önce İstanbulspor maçında aldığı kırmızı kartı telafi ederek aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı. Zaniolo üçüncü golde olduğu gibi yakın direğe korkunç bir şut attı. Bu Zaniolo'nun en iyi görüntüsü değil. Bazı fiziksel zorluklar onu engelliyor."

"ŞAMPİYONLUĞU BÜYÜK BİR ŞEKİLDE KUTLUYOR"

İtalyan Tuttomercatoweb, "Galatasaray şampiyonluğu büyük bir şekilde kutluyor. Zaniolo'dan destek ve Icardi'nin golü" başlığını kullandı. Haberde, "Galatasaray için büyük parti. Birkaç gün önce şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un ekibi, sezonun son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek İstanbul Nef Stadı'nı ateşe verdi. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir el atan başkahraman" ifadelerine yer verildi.

AS: "EZELİ RAKİBİN ÖNÜNDE PARTİ"

İspanyol AS, "Ezeli rakibin önünde parti" başlığını kullandı. Haberde, "Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin araftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi. Goller, Mauro Icardi ve duble yapan Zaniolo'dan geldi. Okan Buruk'un adamları son zamanlarda 2018/2019'dan beri şampiyon değildi ve Mauro Icardi kilit oyuncuydu: 22 gol attı. Galatasaray 85 puana sahip, Fenerbahçe'den sekiz puan fazla ve son gün her iki takım da takvimdeki rakipleri deprem faciasının ardından çekildikleri için otomatik olarak üçer puana sahip olacak. Galatasaray taraftarları, İspanyol esintileri de taşıyan kupayı ülke genelinde sokaklarda kutladı. 83. dakikada sahaya çıkan Juan Mata, maçın ardından kazanamadığı şampiyonluk koleksiyonunu tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi" ifadeleri kullanıldı.