Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı: '10 kez oynansa yenerlerdi'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:10

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:14

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Spor yazarları derbiyi yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon iki kere yendi. Lâkin 10 kez oynasalar, 10 kez de yenebilirdi bu görüntüye bakılırsa! İlk maçta Torreira-icardi’siz başlayarak yenmişlerdi Fenerbahçe’yi. Dün de Oliveira-Mertens’siz yendiler. Mesele sadece oyuncu kalitesi ya da attıkları goller değil. Galatasaray bu sezon adeta bir mantalite canavarı. Ve şimdiden beni 25 Temmuz’da başlayacak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için umutlandırıyorlar. G.Saray’ın 36 maç-88 puanla tutturduğu 2,45’lik puan ortalaması, lig tarihinde sadece birkaç kez ulaşılabilmiş çok yüksek bir çıta. Okan Buruk’un yakaladığı seviye, Denizli’nin rekortmen, Gordon’un namağlup, Veselinovic’in 103 gollü sezonları seviyesi. Üstelik böyle bir seviyeye, ezeli rakipleri kötüyken değil, F.Bahçe ve Beşiktaş da yarışın içindeyken ulaştılar. Bu yıl Galatasaray öyle bir noktaya taşıdı ki çıtayı, ancak ikincilik için yarışabildi ezeli rakipleri. Şampiyonluğun bir numaralı mimarı Okan Hoca’ya gönülden tebrikler. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne de çok yakışacak." (Hürriyet)

"ALKIŞLAR OKAN BURUK’A"

Engin Kehale: "İki takım için de sezonunu özetleyen bir derbi izledik. Bir tarafta bireysel kalitesi ve performansı yüksek Galatasaray, diğer tarafta derbilerde kabuğundan çıkmakta zorlanan Fenerbahçe... Okan Buruk’un alametifarikası, yetenekli ayaklardan çok üst düzey performans alması oldu. Galatasaray’ın ideal 11’ine bakın; 8’inin sezon boyu form durumu 10 üzerinden 8 ve üzeri (Oliveira-Mertens ve sol bek pozisyonu hariç). Bu inanılmaz bir teknik adam başarısı. Alkışlamak gerek. İkinci 45 dakika, İcardi’nin “Ben de buradayım!” demesiyle başladı. Onu izlemek büyük keyif." (Hürriyet)

"DERBİNİN ÖNEMİNİ KAVRAMIŞ"

Ercan Güven: "Galatasaray, uzun ve kusursuz bir “galibiyet söylevi” ile öne fırladığı “kekeme sezonda”, kendisini, yönetimini, teknik direktörünü kanıtlamış, Fenerbahçe’ye karşı yapacağı şampiyonluk törenine limon sıkılsın istemiyordu. Ezeli rakibini iyice ezmek peşindeydi. Fenerbahçe ise dokuzuncu cildi basılmak üzere olan “kahır romanına” hiç olmazsa bir mutlu anektod eklemek özlemindeydi. Kolay değildi… İlk defa şampiyonluğu avuçları arasında hissedip, ona inanıp, inandırdıktan sonra rakibin kutlamasına dekor olmak, reddedilmiş damat adayı hüviyetiyle katıldığı düğüne hediye olarak “lig ikinciliğini” de bırakıp gitmek. Bir kere şampiyonluk cepte olsa da bu derbinin anlamını Jesus’tan çok daha iyi kavramıştı Okan Buruk hoca… Önce orta sahaya sahip olmak istemiş, tempolu ve fizik gücü yüksek Berkan’ı Oliveira’nın yerine monte etmişti. Mertens’in yerine on numara olan ve ilk maçta Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatan Barış Alper, yine aynı şeyleri yaptı. Buruk, Torriera ile orta sahayı tamamlamış “kaybetmeme” kadrosunu kurmuştu bir kere." (Milliyet)

"FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA YENMEK BÜYÜK İŞ"

Levent Tüzemen: "Galatasaray ne zaman aile olduysa şampiyonluklar ve kupalar kazandı. Galatasaray, bir his takımı olduğunu gösterdi. Bir aile olarak halatı hep birlikte çektiler. Ve Galatasaray, 15. haftada çıktığı liderlik koltuğundan bir kere bile düşmedi, hep kazandı. Okan hoca rekorlar kırdı ve sahada oynattığı futbolla da göz kamaştırdı. F.Bahçe'ye karşı uzun bir aradan sonra bir sezonda iki galibiyet almak, iki maçta da 3-0 yenmek, hiç gol yememek başarıların en büyüğüdür. Kadıköy ve Nef Stadı'nda elde edilen zaferler, maçların sahada kazanıldığının tam bir belgesi oldu. Okan hoca, bütün takıma sevgiyi ve adaleti eşit dağıttı. Kulübede oturan isyan etmedi, sonradan oyuna girse dahi Barış Alper gibi bütün gücünü sahaya verdi. Mata ile Mertens liderlik yaptı. Muslera 6. şampiyonluğuna imza atarken Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazıldı." (Sabah)

"ZANIOLO DEMEK BUYMUŞ"

Osman Şenher: "Okan hoca Arda Güler’in üzerine Berkan’ı oynatarak Fenerbahçe’nin bütün pas trafiğini kesti. Hatta şöyle diyebiliriz, maçın tamamında sarı-kırmızılı kaleye çektikleri tek şut yok. Bunun yanında ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sarı-kırmızılı takım en az sekiz pozisyonda rakip kalede gol tehlikesi yarattı. Zaniolo demek ki buymuş. Icardi ayrı bir olay. Hem büyük topçu hem de büyük şovmen. Bu sezon ilk defa o tribünleri nasıl coşturduğunu gördüm. Bütün stat hep bir ağızdan ‘Aşkın olayım’ şarkısını söylüyorlar. Arjantinli golcü de ellerini havaya kaldırıp, önce tanrıya şükrediyor sonra taraftara teşekkür ediyor. Okan Buruk hoca da, en büyük övgüyü hak ediyor. Her şeyden önce Galatasaray’ı iyi bir takım yaptı. Sonuçta bu takım yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcularıyla ve on ikinci adamı olan taraftarıyla şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak etti." (Milliyet)