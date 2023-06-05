Süper Lig'de 23. kez şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:45

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:47

Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu. Sezonun son maçında konuk ettiği Fenerbahçe’yi farklı yenen sarı-kırmızılılar, 51 bin taraftarının önünde büyük coşku yaşadı. Maçın bitmesiyle Nef Stadı’ndaki kutlamalar başladı. Sahaya özel bir platform kuruldu. Özel ışık ve ses gösterileri eşliğinde tribünlerin coşkusu arttı. Hologram teknolojisiyle yapılan aslan figürü büyük ilgi gördü.

SİMGE - ICARDI DÜETİ

Sarı-kırmızılı futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde tek tek platforma geldi. Taraftarlar binlerce meşale yaktı. Simge’yle ‘Aşkın olayım’ düeti Icardi’nin attığı goller sonrası tüm sezon statta çalınan “Aşkın olayım” isimli şarkının sahibi sanatçı Simge, sarı-kırmızılı kulübün davetiyle kupa töreninde sahne aldı. Simge, Icardi ile birlikte şarkıyı söyledi, tüm tribünler eşlik etti. Kenan Doğulu mini bir konser verdi. Statta Fenerbahçe’ye yönelik göndermeler içeren şarkılar da çalındı.

"BERABER KAZANDIK"

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, “Büyük Galatasaray taraftarıyla birlikte çıktığımız yolda, oyuncuların performansıyla, yönetimin, bizim hepimizin çalışmasıyla şampiyon olduk. Sokaklarda G.Saray bayrağı görmek, sevgi görmek, kutlamalar... Tüylerimiz diken diken. Biz bunu hayal ediyorduk. Bu ligin lokomotifi G.Saray’dır. Stat tamamen doluydu, gelemeyen çok insan var. TV başında da kutlayan çok insan var. Hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluğu beraber kazandık” dedi. Icardi’ye ‘burada kal’ pankartı taraftarlar, kiralık sözleşmesi biten golcü Icardi için tribünde “Icardi burada kal” yazılı dev pankart açtı

YÜKSEK TANSİYON

Galatasaraylı Nelsson’la Valencia arasında 35. dakikada yaşanan pozisyon sonrası saha kenarı karıştı. Fenerbahçe yedek kulübesi ile sarı-kırmızılı oyuncular arasında tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertliler, sarısı olan Nelsson’un kırmızı kart görmesini bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen kart kullanmadı. Galatasaray, 33’te Samet’in darbesiyle Icardi’nin yerde kalışında bariz gol şansından kart bekledi. Bitigen oyunu devam ettirdi.

FENERBAHÇE’DEN 5 YILDIZ MESAJI

Fenerbahçeli futbolcular, derbide seremoniye üstünde 5 yıldız olan eşofman üstleriyle çıkıp ezeli rakibine ve TFF’ye göndermede bulundu.

FATİH TERİM STATTA İZLEDİ

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yönetimin daveti üzerine derbiyi statta izledi. Sarı-kırmızılıların eski hocası Souness’in yanı sıra eski golcüsü Jardel de tribündeydi. Profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıklayan Galatasaray’ın ve A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın efsane ismi Işıl Alben’e derbi öncesi plaket verildi.