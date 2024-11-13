İtalyan medyasında büyük iddia! Serie A'nın dev kulübü Okan Buruk ile görüştü...
İtalyan medyasında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevi için Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk ile görüştü.
Hırvat teknik adam Ivan Juric ile yollarını ayıran İtalyan devi Roma'da, teknik direktör arayışları devam ediyor.
İtalyan medyasında yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü. Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran Roma, olumsuz yanıt aldı.
Galatasaray'dan ayrılmak istemeyen deneyimli teknik adam, İtalyan yetkililere teşekkür etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Okan Buruk, daha önce İtalya'da Inter forması giymişti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray teknik direktörü olduğu Temmuz 2022'den sonra sarı kırmızı takımın başında 113 maça çıktı ve 86 galibiyet, 12 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.
Etiketler: #okan buruk #roma #galatasaray #transfer
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