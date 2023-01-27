İtalyan polisinden Milan'a inceleme
İtalyan mali polisinden Milan kulübünün satışıyla ilgili inceleme başlattı.
İtalya'da mali polisin (Guardia di Finanza) geçen yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın satış işlemine ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1,2 milyar avro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan kulübüne yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.
Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi.
Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi.
Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.
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