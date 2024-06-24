İtalyan takımlarıyla anılıyordu: Galatasaray, Zaniolo'nun bonservis bedelini belirledi!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:43

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:29

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı 3 Temmuz'a kadar Nicolo Zaniolo'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceğinin kesinlik kazanacağı ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; İtalya'ya dönüş kararı alan ve bu talebini kulüp yetkililerine bildiren Zaniolo için Atalanta ve Fiorentina ile yapılan görüşmelerde sona gelindi.

EN AZ 15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Roma'dan transfer edilen 24 yaşındaki İtalyan yıldızdan zarar etmek istemeyen Galatasaray, direkt satışta minimum 15 milyon Euro bonservis beklentisinde.

Kiralama formülünde ise tek şart, sözleşmeye performansa bağlı olmayan 15 milyon Euro'dan yüksek zorunlu satın alma opsiyonu koyulması.

Geride kalan sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig'de 25 maçta forma giydi ve 2 kez fileleri havalandırdı.