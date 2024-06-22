Galatasaray'dan hücum hattına sürpriz transfer hamlesi!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:42

Güncelleme: 22.06.2024 - 15:42

Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray'a yakın.

Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı.

Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız geçen sezon 1'inci Lig'de 37 maçta 9 gol attı.