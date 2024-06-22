Galatasaray'dan yerli sol bek hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ın ardından Yusuf Özdemir'i de istediği iddia edildi.
Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'la görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
23 yaşındaki oyuncu için Başkan Dursun Özbek süreci tek başına ilerletiyor. Alanyaspor cephesiyle iyi ilişkilere sahip olan Özbek, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.
Oğuz için 3.5 milyon euro + 2 oyuncuyla en iyi teklifi veren sarı kırmızılı yönetimin mutlu sona ulaşması bekleniyor.
KÖHN'ÜN ALTERNATİFİ
Sabah'ta yer alan habere göre, yerli takviyesinde ilk hedefi Oğuz Aydın olan Aslan, ayrıca Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ile ilgileniyor.
Takıma dönen Kazımcan'ı yetersiz bulan sarı-kırmızılılar, Köhn'e yedek olarak Yusuf'u düşünüyor.
Geride kalan sezonda 35 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
- Galatasaray'dan yerli sol bek hamlesi!
- Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt!
- A Milli Takım kampına sürpriz ziyaret!
- Beşiktaş'tan Paul Onuachu hamlesi!
- Galatasaray transferde yıldız isimlerle ilgileniyor!
- EURO 2024'te flaş karar: VAR 3 dakika inceledi!
- Levent Mercan kimdir?
- Fenerbahçe'de hedef Hollandalı yıldız!
- Belçika, Romanya ile karşılaşacak
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
- Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi
- Ekonomistler ve siyasetçilerden 'ironili' eleştiriler
- Fenerbahçeli oyuncudan iddialara yanıt!