Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 23.06.2024 - 10:39

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde Victor Nelsson'la yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve 1.2 milyon Euro'luk maaşına zam yapılacağı belirtildi. Nelsson'un mevcut kontratı 2026'da sona eriyor.

SAKATLIĞI NEDENİYLE EURO 2024'Ü KAÇIRDI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Danimarka'nın aday kadrosuna dahil edilen Victor Nelsson, turnuvada forma giyemedi.

Nelsson, sakatlığının devam ettiğini ve turnuvaya katılamayacağını açıklamıştı.

25 yaşındaki stoperin sakatlık durumunun iyiye gittiği ve Galatasaray'ın 9 Temmuz'daki kampına yetişeyeceği ifade edildi.

NELSSON'UN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'a 2021'de Kopenhag'dan imza atan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 126 maça çıktı.

Nelsson, önceki sezon 46 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.