Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!
Galatasaray, sözleşmesi 2026'da bitecek Victor Nelsson'a yeni kontrat önermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar Nelsson'un sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde Victor Nelsson'la yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve 1.2 milyon Euro'luk maaşına zam yapılacağı belirtildi. Nelsson'un mevcut kontratı 2026'da sona eriyor.
SAKATLIĞI NEDENİYLE EURO 2024'Ü KAÇIRDI
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Danimarka'nın aday kadrosuna dahil edilen Victor Nelsson, turnuvada forma giyemedi.
Nelsson, sakatlığının devam ettiğini ve turnuvaya katılamayacağını açıklamıştı.
25 yaşındaki stoperin sakatlık durumunun iyiye gittiği ve Galatasaray'ın 9 Temmuz'daki kampına yetişeyeceği ifade edildi.
NELSSON'UN GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'a 2021'de Kopenhag'dan imza atan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 126 maça çıktı.
Nelsson, önceki sezon 46 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.
Spor Haberleri
- A Milli Takım'da stoper krizi!
- Genç yıldızlar EURO 2024'e damga vurdu!
- Trabzonspor'da şoke eden ayrılık!
- Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi bekliyor!
- Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!
- Avrupa basınında Arda Güler şaşkınlığı!
- 'Büyük bir turnuvaya gidiyorsanız...'
- Almanya, İsviçre ile karşılaşacak
- İskoçya, Macaristan ile karşılaşacak
- Valencia atıldı, Ekvador kaybetti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu 10 yıllık eşinden boşandı
- 'Sana ne ulan kaç yaşındaydı, ister 9 ister 19...'
- SGK uzmanı Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
- 'Olağanüstü bir örnek seyrettim'
- ‘İmamoğlu veya Yavaş olsaydı…’
- Portekiz engelini aşamadık
- CHP'li Bahadır'ın sağlık durumunda yeni gelişme
- İki çocuk otel odasında ölü bulundu!
- İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma!
- Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı!