İtalyan yıldıza büyük şok... Bahis cezası belli oldu!
İtalya'da bahis soruşturması kapsamında araştırılan isimlerden biri olan İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un İtalyan futbolcusu Nicolo Fagioli, futboldan men cezası aldı.
İtalya'da süren bahis soruşturmasında adı geçen Juventus'lu futbolcu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.
Nicolo Fagioli
CEZASI İNDİRİLDİ
Sky Italia'da yer alan habere göre, suçunu itiraf ettiği ve kumar bağımlılığından kurtulma isteği sebebiyle 3 yıl futboldan men olan cezanın 7 aya indirildiği belirtildi.
22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.
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