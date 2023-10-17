İtalyan yıldıza büyük şok... Bahis cezası belli oldu!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:10

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:12

İtalya'da süren bahis soruşturmasında adı geçen Juventus'lu futbolcu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

Nicolo Fagioli

CEZASI İNDİRİLDİ

Sky Italia'da yer alan habere göre, suçunu itiraf ettiği ve kumar bağımlılığından kurtulma isteği sebebiyle 3 yıl futboldan men olan cezanın 7 aya indirildiği belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.