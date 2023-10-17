İtalyan yıldıza büyük şok... Bahis cezası belli oldu!

İtalya'da bahis soruşturması kapsamında araştırılan isimlerden biri olan İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un İtalyan futbolcusu Nicolo Fagioli, futboldan men cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:10
İtalyan yıldıza büyük şok... Bahis cezası belli oldu!
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İtalya'da süren bahis soruşturmasında adı geçen Juventus'lu futbolcu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

Nicolo Fagioli

CEZASI İNDİRİLDİ

Sky Italia'da yer alan habere göre, suçunu itiraf ettiği ve kumar bağımlılığından kurtulma isteği sebebiyle 3 yıl futboldan men olan cezanın 7 aya indirildiği belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.


Nicolo Fagioli bahis soruşturması İtalya Futbol Federasyonu

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