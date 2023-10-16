Bahis oynadığını kabul etmişti: Juventus'tan Nicolo Fagioli açıklaması!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un futbol direktörü Cristiano Giuntoli, ismi bahis iddiaları ile anılan İtalyan futbolcu Nicolo Fagioli hakkında konuştu. Cristiano Giuntoli yaptığı açıklamada, "Nicolo ve diğerleri için üzgünüz. Bir süredir savcılıktan haber bekliyoruz. Bekleyip görelim, onlarla konuştuk" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:12
Bahis oynadığını kabul etmişti: Juventus'tan Nicolo Fagioli açıklaması!
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Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli, Trento Festivali'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İtalyan devi Juventus'a yapılan transferler hakkında konuşan Giuntoli, "Futbolcu transferi, sevgili bulmaya benzer. Onun aradığınız kişi olduğunu düşünürsünüz, onu yemeğe götürürsünüz. Sonra eve getirdiğinizde hiç de iyi olmadığını, yemek yapmadığını, çamaşır yıkamadığını, ütü yapmadığını fark edersiniz" ifadelerini kullandı. 

Cristiano Giuntoli

BAHİS AÇIKLAMASI

İtalya'da son günlerde çıkan bahis iddiaları hakkında da yorum yapan Giuntoli, ''Nicolo ve diğerleri için üzgünüz. Bir süredir savcılıktan haber bekliyoruz. Bekleyip görelim, onlarla konuştuk. Görevimiz, ilgili organların yapacağı gibi onları cezalandırmak değil, aynı zamanda sistemi yeniden eğitmeliyiz" sözlerini sarf etti. 


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