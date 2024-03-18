İtalyan yıldıza milli takım şoku: Irkçı sözler nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Inter forması giyen Francesco Acerbi, Napoli maçında Juan Jesus'a yaptığı ırkçı söylemleri nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı.
Inter'in Napoli ile oynadığı maçta Francesco Acerbi, Napolili Juan Jesus ile tartışma yaşadı.
Interli futbolcunun bu tartışma esnasında Juan Jesus'a yaptığı ırkçı söylemler nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.
Öte yandan İtalyan basını, maçtan sonra Jesus'un Acerbi'nin kendisinden özür dilediğini söylediğini yazsa da milli takım teknik direktörü Luciano Spalletti, oyuncuyu kadrodan çıkardı.
Bununla birlikte kadrodan çıkarılan Acerbi'nin yerine Gianluca Mancini davet edildi.
Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Venezuela ve Ekvador ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.
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