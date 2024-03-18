Inter evinde Napoli'ye takıldı

İtalya Serie A'nın 29. haftasında lider Inter evinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:31
Inter evinde Napoli'ye takıldı
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İtalya Serie A'nın 29. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi lider Inter ile Francesco Calzona'nın yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Inter'in golünü 43. dakikada Matteo Darmian, Napoli'nin golünü ise 82. dakikada Juan Jesus kaydetti.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter 76 puanla liderliğini sürdürürken, Napoli 45 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Empoli'yi ağırlarken, Napoli sahasında Atalanta ile karşılaşacak.


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