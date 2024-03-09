Inter 3 puanı tek golle aldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Inter'de sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 22:05
Inter 3 puanı tek golle aldı!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Renato Dall Ara'daki maçı Inter, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Yann Aurel Bisseck attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 11'DE YER ALDI

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Inter, puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanda kaldı.

Inter, hafta arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Simone Inzaghi'nin ekibi daha sonra ligde sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Bologna, ligde gelecek hafta Empoli deplasmanına gidecek.


hakan çalhanoğlu haberleri bologna haberleri inter haberleri

İlgili Haberler

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama!

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama!
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu
Inter'de Hakan Çalhanoğlu bilmecesi!

Inter'de Hakan Çalhanoğlu bilmecesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak

Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: '50 milyon Euro edebilir'

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: '50 milyon Euro edebilir'
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı! 'Altın kaplı balina dişi' detayı...

1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı! 'Altın kaplı balina dişi' detayı...
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu