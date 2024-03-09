Inter 3 puanı tek golle aldı!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 22:05

Güncelleme: 09.03.2024 - 22:05

İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Renato Dall Ara'daki maçı Inter, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 37. dakikada Yann Aurel Bisseck attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 11'DE YER ALDI

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Inter, puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanda kaldı.

Inter, hafta arasında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Simone Inzaghi'nin ekibi daha sonra ligde sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Bologna, ligde gelecek hafta Empoli deplasmanına gidecek.