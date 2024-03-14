UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı ancak ilk maçı Inter 1-0 kazandığı için maç uzatmalara gitti ve daha sonra da penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, turu geçen taraf oldu.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Atletico Madrid'de gollerini 35. dakikada Antoine Griezmann ve 87. dakikada Memphis Depay kaydederken, Inter'in tek golü 33. dakikada Federico Dimarco'dan geldi.

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 120 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid çeyrek finale yükselirken, Inter kupaya son 16 turunda veda etmiş oldu.

Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü yapılacak kura ile belli olacak.


hakan çalhanoğlu haberleri inter haberleri atletico madrid haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri

İlgili Haberler

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!
Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda!

Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baharın müjdecisini evinize taşıyın: Kadınların çiçeği Mimoza

Baharın müjdecisini evinize taşıyın: Kadınların çiçeği Mimoza
Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek

Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek
Dünyanın en büyük bitkisi: 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Dünyanın en büyük bitkisi: 20 bin futbol sahası büyüklüğünde
Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar
Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'
Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!

Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!
Fazlasıyla sulu göz olan 5 burç: Dokunsalar ağlayabilirler...

Fazlasıyla sulu göz olan 5 burç: Dokunsalar ağlayabilirler...
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!