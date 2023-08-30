İtalyanlar Berkan Kutlu'nun peşinde!
İtalyan ekibi Genoa, Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Genoa'nın milli futbolcunun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladığı belirtildi.
Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi. Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.
Berkan'ın 31 Ağustos tarihinde Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi. Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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