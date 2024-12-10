İtalyanlar duyurdu: Avrupa devinden Kenan Yıldız'a kanca!

İtalya Serie A ekiplerinde Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için bir Avrupa devinin devrede olduğu iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu: Avrupa devinden Kenan Yıldız'a kanca!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:22

Juventus forması giyen Kenan Yıldız; gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, bir dünya devinin milli futbolcu için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erebilecek olan Salah'ın yerine genç yıldızı ideal bir profil olarak görüyor. Juventus'un 10 numarası için "akıl almaz bir teklif" gerektiği çünkü İtalyan kulübü gelecekte takımı onun etrafında şekillendirmeyi planladığı aktarıldı.

SERVET GEREKİYOR

Ayrıca Çizme devinin 80 milyon Euro'luk bir teklif karşılığında ikna olabileceğinin altı çizilirken, Liverpool'un bu planı hayata geçirmeyi arzuladığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda sırtına 10 numaralı formayı geçiren 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #liverpool

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