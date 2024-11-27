Milli yıldız Kenan Yıldız'a büyük ödül!
Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 2024 yılı 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu.
Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 2024 yılı 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu.
Taraftarların oylarıyla belirlenen 'Golden Boy Web' ödülünde en çok oyu alan milli yıldızımın Kenan Yıldız, ödülü koleksiyonuna eklemiş oldu.
Öte yandan yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi ise Barcelona'da forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal oldu.
Ödülün geçtiğimiz sezonki kazananı Real Madrid forması giyen Jude Bellingham olmuştu.
Etiketler: #juventus #Kenan Yıldız #Golden Boy
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'dan sakat ve cezalı açıklaması!
- Kenan Yıldız'a büyük ödül!
- Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
- Beşiktaş'ın, Maccabi kadrosunu belli oldu!
- Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu
- Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da düdük çalacak
- Hollandalı hoca takımdan ayrılacak mı?
- Maccabi maçı kamp kadrosu belli oldu!
- Icardi'nin ameliyat olacağı yer belli oldu!
- Hasan Arat'tan ilk açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- İktidar harekete geçti
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Bahçeli’nin masasındaki kitapta ne yazıyor?
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!
- İşte Salim'in dere yatağındaki o anları!