Milli yıldız Kenan Yıldız'a büyük ödül!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 19:13

Güncelleme: 27.11.2024 - 19:13

Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 2024 yılı 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu.

Taraftarların oylarıyla belirlenen 'Golden Boy Web' ödülünde en çok oyu alan milli yıldızımın Kenan Yıldız, ödülü koleksiyonuna eklemiş oldu.

Öte yandan yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi ise Barcelona'da forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal oldu.

Ödülün geçtiğimiz sezonki kazananı Real Madrid forması giyen Jude Bellingham olmuştu.