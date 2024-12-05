Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: 'Çok genç olduğu için...'
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.
Juventus Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önemli bir değer olduğunu belirtti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mike Armstrong, "Kenan, Juventus için çok önemli bir oyuncu. Kulübümüz onu 10 numaralı formayla onurlandırdı. Bu bizim ona ve potansiyeline verdiğimiz değeri gösteriyor" dedi.
'ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU'
Kenan için uzun vadeli planları olduğunu vurgulayan Armstrong, "Onun gelişimine mümkün olduğunca destek vermeye devam ediyoruz. Çok genç olduğu için üstünde fazla baskı da yaratmak istemiyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte kulübe daha da uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
"ETKİLEŞİMLER HOŞUMUZA GİDİYOR"
Mike Armstrong, Türk futbolseverlerin Juventus'u yakından takip ettiklerini aktardı.
Kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Armstrong, "Türk taraflardan gelen sosyal medya etkileşimleri çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 14 maçta 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü almıştı.
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