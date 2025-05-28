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İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko'dan Fenerbahçe kararı!

İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko'dan Fenerbahçe kararı!

28.05.2025 15:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko'dan Fenerbahçe kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Boşnak futbolcusu Edin Dzeko'nun sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini yeniden sonlandıramayan Fenerbahçe'de kadrodaki vedalar devam ediyor. Bu yaz kadroda köklü bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

DZEKO İÇİN AYRILIK İDDİASI

DAZN İtalya'nın haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı.

Yıldız golcü, cumartesi günü Konyaspor ile oynanacak karşılaşma ile taraftarlara veda edecek.

100. MAÇINDA VEDA EDECEK

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Dzeko, 46 gol atıp 18 de asist üreterek 64 gole doğrudan katkı sağladı. 


İlgili Konular: #fenerbahçe #Sözleşme #Edin Dzeko

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