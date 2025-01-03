İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mario Hermoso'nun Roma'dan ayrılık kararı aldığı ve sarı lacivertli ekibin teklifini kabul ettiği iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yaklaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:36

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle eksiklerini gidermek istiyor. Sarı-lacivertliler ocak ayındaki ana hedeflerinden olan yıldız futbolcunun transferine büyük mesafe katetti.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri de Mario Hermoso.

AYRILIK KARARI ALDI

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre, tecrübeli stoperin Roma'dan ayrılık kararı aldığı ve bunu kulübe ilettiği vurgulandı.

Roma'da kulübeye hapsolan ve süre almakta zorlanan Hermoso'nun, sürekli oynama isteği nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

MOURINHO İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME BÜYÜK ROL OYNADI

Hermoso'nun Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin büyük rol oynadığı ve futbolcunun bavullarını topladığı haber detayında yer aldı.


Etiketler: #Mario Hermoso #fenerbahçe #roma

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