Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:00

Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertler, yaz transfer döneminde gözüne kestirdiği Mario Hermoso’yu tekrar gündemine aldı. Peki, Mario Hermoso kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Mario Hermoso kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

MARİO HERMOSO KİMDİR?

Mario Hermoso, 18 Haziran 1995 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. İspanyol profesyonel futbolcudur ve genellikle savunmada stoper veya sol bek pozisyonlarında oynamaktadır.

Hermoso, şu anda La Liga ekiplerinden Atlético Madrid'de forma giymektedir.

Mario Hermoso, futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başladı. Madrid'in genç takımlarında oynadıktan sonra 2014 yılında Real Madrid Castilla (B takımı) ile profesyonel kariyerine adım attı. Ancak A takıma yükselme şansı bulamadan 2017 yılında başka bir La Liga takımı olan Espanyol'a transfer oldu.

Hermoso, Espanyol'da sergilediği başarılı performansla dikkat çekti ve özellikle defansif becerileri, pas kalitesi ve hava toplarındaki üstünlüğü ile tanındı. Espanyol'da oynadığı dönemde İspanya'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti.

2019 yılında Hermoso, 25 milyon Euro'luk bir transfer bedeli karşılığında Atlético Madrid'e katıldı. Atlético Madrid'de de defansif becerilerini gösterme fırsatı buldu ve Diego Simeone'nin takımında önemli bir oyuncu haline geldi.

Atlético Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşadı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.

Beş sezonda toplam 174 maça çıkan Hermoso, 2020-21 yılında La Liga şampiyonluğunu kazandı.