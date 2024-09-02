Adı Galatasaray ile anılıyordu: Mario Hermoso yeni takımına imzayı attı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, 29 yaşındaki İspanyol savunmacı Mario Hermoso'yu renklerine bağladı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Hermoso'nun yeni takımı belli oldu.
Roma, İspanyol stoperi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
HERMOSO'YA 2 YILLIK SÖZLEŞME
De Rossi'nin takımı, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mario Hermoso, İtalyan ekibinde 22 numaralı formayı giyecek.
Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Hermoso, İspanyol ekibinde 174 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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