Adı Galatasaray ile anılıyordu: Mario Hermoso yeni takımına imzayı attı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, 29 yaşındaki İspanyol savunmacı Mario Hermoso'yu renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 22:28
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Mario Hermoso yeni takımına imzayı attı!
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Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Hermoso'nun yeni takımı belli oldu.

Roma, İspanyol stoperi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

HERMOSO'YA 2 YILLIK SÖZLEŞME

De Rossi'nin takımı, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mario Hermoso, İtalyan ekibinde 22 numaralı formayı giyecek.

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Hermoso, İspanyol ekibinde 174 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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