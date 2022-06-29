İtalyanlar duyurdu: 'Galatasaray, Joao Pedro ile prensipte anlaştı'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İtalya Ligi (Serie A) kulüplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'yu kadrosuna katacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:19
İtalyanlar duyurdu: 'Galatasaray, Joao Pedro ile prensipte anlaştı'
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Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Sport Italia muhabiri Alfredo Pedulla'nın haberine göre, sarı-kırmızılıların yaptığı teklif, Monza, Torino ve Salernitana'nın sunduğu tekliflerden çok daha iyi.

"PEDRO İLE PRENSİPTE ANLAŞTI"

Nico Schira'nın verdiği bilgilere göre ise Galatasaray, Pedro ile prensipte anlaşma sağladı.

Joao Pedro, geride kalan sezonda 39 maçta 13 gol, 4 asist yapmıştı. 2014 yazından bu yana Cagliari forması giyen Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti.


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