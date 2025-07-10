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İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Victor Osimhen kararı!

İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Victor Osimhen kararı!

10.07.2025 19:38:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Victor Osimhen kararı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi için yapılan görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

Napoli'nin, Osimhen'in transferi için Galatasaray ile olan görüşmeleri durdurduğu kaydedildi. 

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Napoli kulübü Galatasaray ile Victor Osimhen transferi için yürüttüğü görüşmeleri geçici olarak durdurdu.

GALATASARAY TEMİNAT SUNAMADI İDDİASI

Sürecin askıya alınmasının nedeni olarak Galatasaray'ın, transferin gerçekleşmesi için gerekli olan mali teminatları Napoli'ye sunamaması gösterildi.

Taraflar arasında 75 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına varıldığı ileri sürülmüştü.

Ancak Napoli cephesi, ödeme planının güvence altına alınması için Galatasaray'dan banka teminat mektubu talep etti. Galatasaray'ın ise bu konuda henüz resmi bir garanti sunmadığı ifade edildi.

İlgili Konular: #galatasaray #napoli #victor osimhen

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