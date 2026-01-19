Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

19.01.2026 12:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında konuk edeceği Atletico Madrid maçında görev alacak hakem açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasındaki Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Image

GEÇEN SEZONUN FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ

PSG'nin 5-0 kazandığı 2025 Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten Rumen hakem, 11 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.

Bu maçlarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı skorlar şu şekilde:

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Lille 2-1 Fenerbahçe

Çekya 1-2 Türkiye

PSG 5-0 Galatasaray

Türkiye 0-1 İsveç

Burnley 1-0 Başakşehir

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Rosenborg 1-1 Karabükspor

Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21

İlgili Konular: #galatasaray #atletico madrid #uefa şampiyonlar ligi #Istvan Kovacs

İlgili Haberler

Galatasaray'a transferde kötü haber: Görüşme başlamadan bitti!
Galatasaray'a transferde kötü haber: Görüşme başlamadan bitti! Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jerdy Schouten için PSV'nin kapısını çaldığı, Hollanda ekibinin ise transfere onay vermediği iddia edildi.
Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı!
Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı! Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.
Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri!
Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri! Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde ağırladığı Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.