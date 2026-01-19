Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasındaki Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının hakemi belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
GEÇEN SEZONUN FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ
PSG'nin 5-0 kazandığı 2025 Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten Rumen hakem, 11 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.
Bu maçlarda temsilcilerimiz 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı skorlar şu şekilde:
Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Lille 2-1 Fenerbahçe
Çekya 1-2 Türkiye
PSG 5-0 Galatasaray
Türkiye 0-1 İsveç
Burnley 1-0 Başakşehir
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Rosenborg 1-1 Karabükspor
Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21