İtalyanlar duyurdu: Victor Osimhen için istenen ücret ortaya çıktı!

Napoli, Victor Osimhen transferinde İtalya'daki kulüplere karşı net bir tavır ortaya koyuyor.

TuttoMercato'nun haberine göre, Napoli, Nijeryalı golcünün İtalya içinde transferi için 80 milyon Euro'dan az bir bonservis bedeli kabul edilmeyecek.

Bu durumun, 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABER BEKLİYOR

Oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Al Hilal bulunuyor. Ancak Osimhen, şu ana kadar herhangi bir karar vermiş durumda değil.

Eğer golcü oyuncu takımdan ayrılmakta diretirse, Napoli'nin onu kadro dışı bırakmakta tereddüt etmeyeceği ifade ediliyor.



