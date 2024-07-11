Maliyetini duyurdular: Beşiktaş, Immobile transferinde son aşamada!
Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin transferinde son aşamaya gelen Beşiktaş'ın yöneticilerin, yıldız golcüye imza attırmak için Roma'ya gittiği iddia edildi.
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lazio'nun yıldızı Ciro İmmobile'nin transferini resmiyete kavuşturmak üzere olduğu ileri sürüldü.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; siyah beyazlı kulübün yetkilileri, İmmobile ile sözleşme imzalamak için Roma'da bulunuyor.34 yaşındaki golcünün, Beşiktaş ile anlaştığı ve Lazio ile yollarını ayıracağı belirtildi.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Haber detayında İmmobile ile 2 senelik mukavele yapılacağı ve İtalyan golcüye yıllık 6 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.
İlk etapta Beşiktaş'tan 5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Lazio'yla da 3 milyon Euro'da anlaşıldığı kaydedildi.
Öte yandan Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olmak için haziran ayında Lazio'dan alması gereken maaştan da vazgeçtiği belirtildi.
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