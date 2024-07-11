Maliyetini duyurdular: Beşiktaş, Immobile transferinde son aşamada!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:49

Güncelleme: 11.07.2024 - 13:49

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lazio'nun yıldızı Ciro İmmobile'nin transferini resmiyete kavuşturmak üzere olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; siyah beyazlı kulübün yetkilileri, İmmobile ile sözleşme imzalamak için Roma'da bulunuyor.34 yaşındaki golcünün, Beşiktaş ile anlaştığı ve Lazio ile yollarını ayıracağı belirtildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Haber detayında İmmobile ile 2 senelik mukavele yapılacağı ve İtalyan golcüye yıllık 6 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.

İlk etapta Beşiktaş'tan 5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Lazio'yla da 3 milyon Euro'da anlaşıldığı kaydedildi.

Öte yandan Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olmak için haziran ayında Lazio'dan alması gereken maaştan da vazgeçtiği belirtildi.