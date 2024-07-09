Teklifin ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş, Immobile transferinde sona yakın!
Adı Beşiktaş ile anılan Ciro Immobile, siyah-beyazlı ekibe imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Lazio forması giyen İtalyan yıldız Ciro Immobile transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'ye sözleşmesini gönderdi ve imzayı beklemeye başladı.
Lazio Başkanı Claudio Lotito ile görüşen Immobile, kulübe yaptığı hizmetlerin ardından bonservisinin ücretsiz şekilde verilmesini talep etti. Daha önce Beşiktaş'tan 5 milyon Euro bonservis talep eden Lotito'nun, bu istek karşısında vereceği cevaba göre transfer kısa süre içerisinde netleşecek.
YILLIK 5 MİLYON EURO
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio'da 2 yıl ve toplam net 6 milyon Euro'luk maaşı olan Immobile'nin Beşiktaş'tan yıllık net 5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.
MERTENS VE BONUCCI'DEN BİLGİ ALDI
Haberde, Immobile'nin transfer için Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci'den bilgi aldığı ifade edildi.
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.
Spor Haberleri
- Yusuf Yazıcı transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!
- EURO 2024'te ikinci finalist belli olacak
- Beşiktaş, Immobile transferinde sona yakın!
- Allan Saint-Maximin'den flaş paylaşımlar!
- Yüzlerce kişi Yaz Atletizm Oyunları’nda yarıştı
- Cimnastikçiler İspanya’dan altınla döndüler
- Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!
- Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
- Olaylı derbiyle ilgili ifadeler ortaya çıktı!
- Acun Ilıcalı'nın yıldızına bir talip daha!
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!