Teklifin ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş, Immobile transferinde sona yakın!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 14:46

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Lazio forması giyen İtalyan yıldız Ciro Immobile transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'ye sözleşmesini gönderdi ve imzayı beklemeye başladı.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ile görüşen Immobile, kulübe yaptığı hizmetlerin ardından bonservisinin ücretsiz şekilde verilmesini talep etti. Daha önce Beşiktaş'tan 5 milyon Euro bonservis talep eden Lotito'nun, bu istek karşısında vereceği cevaba göre transfer kısa süre içerisinde netleşecek.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio'da 2 yıl ve toplam net 6 milyon Euro'luk maaşı olan Immobile'nin Beşiktaş'tan yıllık net 5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

MERTENS VE BONUCCI'DEN BİLGİ ALDI

Haberde, Immobile'nin transfer için Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci'den bilgi aldığı ifade edildi.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.