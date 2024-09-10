İtalyanlardan Nicola Zalewski açıklaması! Pazarlıklar devam ediyor! İşte istenilen ücret...

Roma'nın Polonyalı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin Galatasaray'a transferine İtalyan takımından onay çıktığı, futbolcuyla ise görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

İtalyanlardan Nicola Zalewski açıklaması! Pazarlıklar devam ediyor! İşte istenilen ücret...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:16

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin transferinde önemli bir aşama katettiği ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma, Zalewski'nin satışına onay verirken, sarı kırmızılılar Polonyalı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Haber detayında, 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtildi.

Ayrıca Zalewski'nin geçen ayın sonunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen önemli bir teklfi de geri çevirdiği hatırlatıldı.


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