İtalyanlardan Nicola Zalewski açıklaması! Pazarlıklar devam ediyor! İşte istenilen ücret...

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:20

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin transferinde önemli bir aşama katettiği ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma, Zalewski'nin satışına onay verirken, sarı kırmızılılar Polonyalı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Haber detayında, 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtildi.

Ayrıca Zalewski'nin geçen ayın sonunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen önemli bir teklfi de geri çevirdiği hatırlatıldı.