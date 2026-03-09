İtiraz edilmişti: CAS'tan Galatasaray'a seyirci yanıtı!

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi CAS'tan kötü haber geldi.

HT Spor'un haberine göre; UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verdiği seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.

Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maçta taraftarının desteğinden yoksun olacak.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti.

UEFA'nın açıklamasına göre cezanın nedenlerinin; nesne fırlatma ve havai fişek yakılması, taraftarlar arası karışıklık olduğu belirtildi.

GALATASARAY CAS'A BAŞVURMUŞTU

Sarı-kırmızılı takım CAS'a, Liverpool deplasmanı için verilen seyirci yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma başvurusu yapmıştı.

OKAN BURUK: "CEZA ADİL DEĞİL"

İngiliz deviyle oynayacakları maç öncesi konuyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.