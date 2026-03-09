Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'da yıldız oyuncu antrenmana katılmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'da, İstanbul yolculuğu öncesinde son antrenman yapıldı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Kırmızılar'ın bu sabah yapılan idmanında İtalyan kanat hücumcusu Federico Chiesa yer almadı.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, bu akşam saat 21.15'te İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısında Chiesa'nın son durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak yarınki mücadelede sahadaki yerini alamayacak.