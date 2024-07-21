Ivan Rakitic'in yeni takımı belli oldu!

Al Shabab'tan ayrılan Ivan Rakitic, Hajduk Split ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:57
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36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile anlaşı.

2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Sevilla'dan Al-Shabab takımına giden Hırvat oyuncu Hajduk Split takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Shabab takımında 8 maçta forma giyen Rakitic, 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.


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