Ivan Rakitic'in yeni takımı belli oldu!
Al Shabab'tan ayrılan Ivan Rakitic, Hajduk Split ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile anlaşı.
2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Sevilla'dan Al-Shabab takımına giden Hırvat oyuncu Hajduk Split takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Al Shabab takımında 8 maçta forma giyen Rakitic, 1 gol 1 asistlik performansla oynamıştı.
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