Ivo Vieira: '4-0'ı biz de beklemiyorduk'
Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Vieira, '4-0'ı biz de beklemiyorduk' dedi.
Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Zor bir maç olduğunu söyleyen Vieira, "Bugün kolay bir maç olmadı. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularım daha önceki maçlarda da çalışıyorlardı ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Bugünkü sonuçtan ötürü çok mutluyum." dedi.
"1-0, 2-1 BEKLİYORDUK"
4-0 gibi farklı bir skoru bekleyip beklemediği hakkındaki soruyu yanıtlayan Vieira, "Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk." ifadelerini kullandı.
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