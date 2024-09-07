İzlanda, galibiyetle başladı
Uluslar Ligi'nde ilk maçta İzlanda, sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'te İzlanda, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. İzlanda, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Orri Steinn Oskarsson ve 58. dakikada Jon Thorsteinsson attı.
Bu sonucun ardından İzlanda, Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı. Karadağ, ilk maçta puan alamadı.
İzlanda, gruptaki bir sonraki maçta A Milli Takımımıza konuk olacak. Karadağ, sahasında Galler'i ağırlayacak.
Etiketler: #uefa uluslar ligi #Uluslar Ligi #İzlanda #Karadağ
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