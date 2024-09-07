İzlanda, galibiyetle başladı

Uluslar Ligi'nde ilk maçta İzlanda, sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:03
İzlanda, galibiyetle başladı
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'te İzlanda, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. İzlanda, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Orri Steinn Oskarsson ve 58. dakikada Jon Thorsteinsson attı.

Bu sonucun ardından İzlanda, Uluslar Ligi'ne 3 puanla başladı. Karadağ, ilk maçta puan alamadı.

İzlanda, gruptaki bir sonraki maçta A Milli Takımımıza konuk olacak. Karadağ, sahasında Galler'i ağırlayacak.


Etiketler: #uefa uluslar ligi #Uluslar Ligi #İzlanda #Karadağ
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