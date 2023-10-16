İzlanda - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:22

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Fridtjof Hareide yönetimindeki İzlanda, kendi sahasında Konrad Fünfstück'ün ekibi Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI SAAT KAÇTA?

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?



Türk hakem Abdullah Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İzlanda, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

Lihtenştayn ise kendi sahasında konuk ettiği Bosna Hersek'e 2-0 mağlup olmuştu.