İzlanda - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İzlanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Lihtenştayn ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:22
İzlanda - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Fridtjof Hareide yönetimindeki İzlanda, kendi sahasında Konrad Fünfstück'ün ekibi Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI SAAT KAÇTA?

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Abdullah Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İzlanda, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

Lihtenştayn ise kendi sahasında konuk ettiği Bosna Hersek'e 2-0 mağlup olmuştu.


İzlanda Lihtenştayn EURO 2024 canlı Canlı yayın

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