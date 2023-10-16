İzlanda - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İzlanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Lihtenştayn ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Fridtjof Hareide yönetimindeki İzlanda, kendi sahasında Konrad Fünfstück'ün ekibi Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.
İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI SAAT KAÇTA?
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İZLANDA - LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Abdullah Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İzlanda, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 1-1 berabere kalmıştı.
Lihtenştayn ise kendi sahasında konuk ettiği Bosna Hersek'e 2-0 mağlup olmuştu.
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