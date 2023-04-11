İzmir Atatürk Yüzme Havuzu'na iş makineleri girdi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:09

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:59

İzmir'in sembol yüzme tesisi olan Atatürk Yüzme Havuzu'na iş makineleri girdi. 1967’den itibaren binlerce sporcunun yetiştiği, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları'nın yanı sıra birçok ulusal şampiyonanın düzenlendiği tesiste kepçeler yıkıma başladı.

Bitişiğine yapılan hastanenin inşaatı temelinde risk oluşturduğu için 2019 yılında yaz döneminde kapatılan 56 yıllık emektar tesis son 4 yıldır atıl durumda kaldı. Spor Baknalığı, kentin ilk olimpik yüzme havuzunun yıkımının ardından projelendirilip yeniden yapılacağını duyurdu.

İZMİR'DE TEK

Alsancak Atatürk Yüzme Tesisleri, İzmir'deki en kapsamlı havuz olma özelliği taşıyordu. Tesisteki üstü açık 50 metrelik olimpik havuz, 1967 yılında yapıldı. Atlama kulesi ve 2500 kişilik üstü kapalı seyirci tribünleri de bulunan tesis, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları dahil açık olduğu 52 yılda yüzlerce şampiyona ve turnuvaya ev sahipliği yaptı. Tesisteki 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik kapalı havuz ise 1971'deki Akdeniz Oyunları için inşa edildi. Tesiste spor salonu ve kış ayları için sünger atlama trampleni de bulunuyordu. Tesise bitişik arazideki yine Akdeniz Oyunları için yapılıp Voleybol Federasyonu'na kiralanan Atatürk Spor Salonu, daha önce baştan aşağı yenilenmişti.