İzmir’de maraton heyecanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu pazar 11’incisini düzenleyeceği Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda yine büyük heyecan yaşanacak. İzmir’in kurtuluş yıldönümü anısına koşulacak maratona 2 bin 500 atlet katılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kurtuluş yıldönümü anısına düzenlediği ve bu yıl 11'incisini organize edeceği Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu, yine heyecan fırtınası estirecek. 10 Eylül Pazar günü koşulacak maratona iki bin 500 kişi katılacak.
Yarı Maraton, Cumhuriyet Meydanı, İnciraltı, Cumhuriyet Meydanı güzergâhında koşulacak. Yarışın startı saat 08.00’de verilecek. Ödül töreni saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.
Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.
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