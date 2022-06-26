Jackson Muleka, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın

26 Haziran 2022 Pazar, 11:58

Beşiktaş forvet transferi için yoğun bir süreç geçiriyor. Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlılar, bonservisi Standard Liege'de olan Jackson Muleka transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Kulüplerin, prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

MULEKA SALI GÜNÜ GELİYOR

6 ay kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da 15 maçta 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrfor Muleka, Beşiktaş ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede 1 yıllık kiralık sözleşmesi üzerinden plan yapılacak.

KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'LA İMZALAYACAK

Muleka'nın kulübü Standard Liege ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Belçika kulübü, Kasımpaşa'da ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya yükselten Demokratik Kongolu futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti.