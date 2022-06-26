Jackson Muleka, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jackson Muleka ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İddiaya göre, yıldız forvet İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile görüşecek.
Beşiktaş forvet transferi için yoğun bir süreç geçiriyor. Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlılar, bonservisi Standard Liege'de olan Jackson Muleka transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Kulüplerin, prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
MULEKA SALI GÜNÜ GELİYOR
6 ay kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da 15 maçta 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrfor Muleka, Beşiktaş ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede 1 yıllık kiralık sözleşmesi üzerinden plan yapılacak.
KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'LA İMZALAYACAK
Muleka'nın kulübü Standard Liege ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Belçika kulübü, Kasımpaşa'da ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya yükselten Demokratik Kongolu futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti.
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