Jackson Muleka'dan Fransa hayali!

Al Kholood'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Kongolu forvet Jackson Muleka, kariyer hedeflerini paylaştı.

Top Mercato'ya konuşan 25 yaşındaki futbolcu, çocukluk döneminden itibaren Olympique Lyon forması giymeyi arzu ettiğini ifade etti.

HAYALİ FRANSA'DA OYNAMAK

Muleka, "Küçükken Lyon ve Monaco'yu çok severdim. İnşallah, Allah'ın izniyle orada oynama fırsatı bulurum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta bulunduğu dönemde de Fransa'ya gitme ihtimalinin olduğunu açıklayan Muleka, "Bu tamamen şartlarla ilgili. İlk sezonumda Montpellier ve Toulouse vardı. O dönem gerçekleşmedi çünkü şartlar elverişli değildi. Geçen sezon Lens vardı. Finansal konularda ve diğer detaylarda anlaşamadık. Ama her zaman Fransa'da oynamak istedim. Oraya gitmek için hep fırsatlarım oldu. Umarım o zaman gelir ve bir kulüple anlaşarak orada olurum ve Ligue 1'de güzel anlar yaşarım" diyerek Ligue 1'de oynama hayalini sürdürdüğünü vurguladı.

30 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood'da forma giyen oyuncu, Ligue 1'de oynama hayalini sürdürdüğünü vurguladı.

Geçen sezonu Al Kholood'da geçiren Jackson Muleka, çıktığı 30 maçta 7 gol atarken 5 kez de asist yaptı.