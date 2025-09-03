Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aryna Sabalenka ile Novak Djokovic ABD Açık'ta yarı finalde!

3.09.2025 12:29:00
AA
Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Sırp raket Novak Djokovic, ABD Açık'ta rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğuna bulunan 7 numaralı seribaşı Djokovic, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Image

Sırp oyuncu, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

VONDROUSOVA ÇEKİLDİ, SABALENKA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Tek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile yapacağı çeyrek final maçı öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Sabalenka, hükmen galibiyetle yarı finale yükselirken üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.

Belaruslu raket, geçen yılki ABD Açık finalinin rövanşı niteliğinde olan yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula ile karşılaşacak.

